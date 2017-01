New York, sarà una barriera "verde" a proteggere Manhattan dagli uragani

Oltre 16 chilometri di parchi, edifici, chioschi, infrastrutture e percorsi naturalistici per proteggere la città di New York dagli uragani. E' il visionario progetto Dryline che prevede una vera e propria barriera "verde" che funga da scudo contro eventuali inondazioni e fenomeni estremi provocati dai cambiamenti climatici. Gli organi federali hanno stanziato 335 milioni di dollari per finanziare la prima fase del piano.