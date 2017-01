Cina, Pechino lancia "l'allarme rosso" per i livelli di smog: è la prima volta

La municipalità di Pechino ha dichiarato, per la prima volta nella storia, lo stato di allarme rosso per i livelli di inquinamento atmosferico . A riferirlo è l'agenzia ufficiale Nuova Cina. Dopo qualche giorno di "tregua", la quantità di particelle inquinanti Pm2,5 per metro cubo è tornata a crescere ben oltre i livelli di guardia, superando di dieci volte il limite considerato tollerabile dall' Organizzazione mondiale della sanità .

Secondo l'Oms il livello di polveri sottili Pm2,5 massimo sopportabile dall'organismo umano è di 25 microgrammi per metro cubo: alle 18 di domenica a Pechino la concentrazione era di 256 microgrammi per metro cubo.



L'allarme rosso, precisano le autorità, è in vigore dalla mattina di lunedì fino alle 12 (ora locale) di giovedì. La decisione comporta l'entrata in vigore di una serie di misure straordinarie volte a ridurre il livello di inquinamento dell'aria.



Una settimana fa, le scuole di Pechino hanno sospeso tutte le attività all'aperto per proteggere gli alunni dall'inquinamento dell'aria. Dal 29 novembre ance le fabbriche sono rimaste chiuse o hanno ridotto la produzione e i mezzi pesanti non possono circolare. La Cina è, insieme agli Stati Uniti, il Paese più "inquinatore" del mondo: i due giganti sono infatti responsabili per il 45% dell'inquinamento globale.