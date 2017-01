Cina, lo smog raggiunge livelli record: il nord "scompare" nelle polveri sottili

I livelli di smog raggiungono valori record in Cina , mettendo in ginocchio il nord del Paese: voli cancellati, autostrade chiuse, visibilità di 500 metri al massimo. Secondo gli ecologisti, il livello di inquinamento rilevato nella metropoli di Shenyang è "il più alto che si sia mai registrato nel mondo". Domenica la concentrazione di particelle PM 2,5, pericolose per la salute, è stato di 56 volte superiore ai massimi stabiliti dall' Oms .

La cosiddetta "apocalisse dell'aria" non ha però colpito soltanto Shenyang: in tutto il nord della Cina, infatti, i livelli di particolato atmosferico sono stati di poco inferiori ai 1.400 microgrammi per metro cubo. Il valore soglia indicato dall'Oms è invece di 25 microgrammi per metro cubo.



Tra le città avvolte da domenica in una nube grigio-giallastra ci sono la capitale Pechino, il vicino centro portuale di Tianjin e numerosi punti nelle province di Liaoning, Hebei, Henan e Heilongjiang. Migliaia di persone sono intervenute sul web denunciando l' incapacità da parte delle autorità di combattere l'inquinamento, che è stato aggravato nel nord della Cina dall'accensione dei riscaldamenti, in gran parte a carbone.



La situazioni assume contorni ancora più gravi se si considera che a luglio un rapporto di Greenpeace aveva rilevato una generale tendenza alla diminuzione delle emissioni in Cina. A contribuire al miglioramento dell'inquinamento atmosferico sono state le norme anti-smog recentemente entrate in vigore, con pene più severe per chi inquina e ulteriori restrizioni sulle emissioni inquinanti.