Emergenza inquinamento in Cina: smog oltre i limiti nelle grandi città del Paese

15:05 - Sessantasei grandi città su 74 in Cina, inclusa Pechino, non hanno rispettato gli standard minimi sulla qualità dell'aria nel 2014. E' l'allarme lanciato dal ministero dell'Ambiente cinese in un rapporto pubblicato sul suo sito. La maglia nera per l'inquinamento va alle città del nord, mentre a Haikou, sull'isola meridionale di Hainan, si respira l'aria più pulita. Nella classifica delle città più virtuose c'è anche Lhasa, capitale del Tibet, al terzo posto.