Grazie a un satellite Nasa, le foreste si osservano dallo spazio

Si apre una nuova era per la conservazione del nostro ecosistema grazie al lancio del satellite Nasa Landsat 8 dalla base aerea di Vandenberg in California. Una sorta di "spia" dei cieli che permetterà continue osservazioni terrestri. Sorvegliate speciali, le foreste tropicali più minacciate del mondo. Il team del Wwf statunitense userà i dati per monitorare i tassi di deforestazione.

Il satellite farà il giro della Terra 14 volte al giorno a un'altitudine di 438 km, tornando sopra la stessa posizione ogni sedici giorni. Immagini e dati acquisiti verranno archiviati e resi disponibili gratuitamente. Il cielo si dimostra una volta di più alleato della Terra, dopo l'aereo spia che monitora l'inquinamento ambientale nei pressi di Napoli In questo modo, l'Amazzonia, il bacino del Congo e dell'Indonesia con le isole di Sumatra e il Borneo e Papua Nuova Guinea saranno osservate dagli scienziati. Gli esperti saranno in grado di utilizzare le immagini di Landsat 8 per monitorare, in tempo quasi reale, i tassi di deforestazione e di tenere traccia di questi dati e confrontarli con i livelli di riferimento stabiliti.del Wwf Italia spiega: "Il lancio di oggi di Landsat 8 dovrebbe essere celebrato dagli ambientalisti in tutto il mondo come un importante passo avanti nello sforzo globale per la conservazione delle foreste più fragili e preziose della Terra. Ogni sforzo deve essere fatto per monitorare e impegnarsi concretamente a salvare gli ultimi polmoni verdi del Pianeta e a frenare l'irresponsabilità umana che sta consumando letteralmente gli ecosistemi forestali".L'archivio di immagini di Landsat 8 si baserà sui dati acquisiti dai satelliti precedenti lanciati dal programma Landsat, l'unico sistema storico di imaging disponibile gratuitamente sulla Terra. Questo darà agli scienziati di tutto il mondo, immagini storicamente comparabili, degli impatti della Natura e degli esseri umani sulla superficie terrestre nel corso del tempo.