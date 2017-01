Abbigliamento sostenibile, negli Stati Uniti i jeans si ricavano dai fondi di caffè

Il "segreto verde" dei nuovi jeans è dato dalle naturali proprietà antibatteriche del caffè, che contribuiscono a tenere i pantaloni puliti più a lungo. E anche la capacità del caffè di assorbire gli odori riduce la necessità di ricorrere alla lavatrice. II nuovo tessuto con di caffè, inoltre, secondo i produttori aiuta chi lo indossa a difendersi dai danni del sole: i pori microscopici del caffè riflettono infatti i raggi ultravioletti.



Sono diversi gli studi e le ricerche recenti che hanno dimostrato il potenziale "green" dei fondi del caffè, la cui vita continua dopo l'utilizzo grazie al riciclo e all'approccio ecosostenibile. Uno studio dell'Istituto nazionale di scienza e tecnologia di Ulsan, in Corea del Sud, ha sviluppato ad esempio un metodo per trasformare i fondi di caffè in un materiale in grado di assorbire i gas inquinanti contenenti carbonio nell'atmosfera, tra cui il metano.