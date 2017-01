Sostenibilità formato tazzina, dai fondi di caffè un materiale che "cattura" i gas serra

Soltanto in Italia se ne producono più di cinque chili all'anno pro capite, ma gran parte finiscono nel cestino. Sono i fondi di caffè , un rifiuto alimentare che grazie a una nuova ricerca potrebbe trasformarsi in un'arma efficace per contrastare l'effetto serra . Uno studio dell'Istituto nazionale di scienza e tecnologia di Ulsan, in Corea del Sud, ha infatti sviluppato un metodo per trasformare i fondi di caffè in un materiale in grado di assorbire i gas inquinanti contenenti carbonio nell'atmosfera, tra cui il metano.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nanotechnology. La procedura per trasformare gli scarti della preparazione del caffè in "sebatoi" per gas come il metano consta di diversi passaggi di "cottura" e "agitatura" che necessitano di un tempo complessivo di circa 24 ore. Per prima cosa si immergono i fondi di caffè in una soluzione di idrossido di sodio, per poi essiccarli e cuocerli a 900 gradi °C. Da qui si ricava un materiale stabile capace di catturare tutto ciò che contiene carbonio.



Facile come bere... una tazzina di caffè - Metodi simili di assorbimento del carbonio necessitano di costi e tempistiche maggiori per essere saviluppati. "Il materiale di scarto che utilizziamo è gratis rispetto a tutti i metalli e prodotti chimici necessari in altri processi", ha dichiarato ricercatore dell'Unist Christian Kemp, il quale ha avuto l'idea dei fondi "attivati" mentre beveva una tazza di caffè insieme ai suoi colleghi. "Eravamo seduti a bere il caffè - racconta -, ho guardato i fondi e ho pensato: chissà se possiamo usarli per lo stoccaggio del metano".