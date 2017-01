Sud America, energia dagli scarti della lavorazione del caffè

12:54 - Alcuni produttori dell'America Latina stanno iniziando a utilizzare le acque reflue impiegate nella lavorazione del caffè per produrre energia. Il biocombustibile così prodotto viene usato per l'autosostentamento energetico ed evita di disperdere sostanze nocive nell'ambiente.

Un favore all'ambiente - Alcune aziende agricole del caffè in Honduras, Nicaragua e Guatemala hanno installato particolari impianti in grado di estrarre gas metano e biogas dagli scarti della lavorazione che solitamente vengono rilasciati nell'ambiente a causa dei lavaggi necessari al mantenimento della pulizia degli impianti.



Il processo - Convogliando le acque di lavaggio, i rifiuti organici contenuti al loro interno si trasformano in biogas che possono essere impiegati sia per il funzionamento delle macchine agricole che per uso domestico. Il metano generato durante il processo di decomposizione viene catturato da un reattore ad hoc e utilizzato come combustibile pulito per stufe, lampade e altre macchine.



L'America Latina produce circa il 70% dell'offerta globale di caffè, ma questo tipo di coltivazioni genera acque reflue che possono essere dannose se non trattate adeguatamente.