Toyota richiama oltre un milione di vetture ibride a rischio incendio

Richiami su oltre un milione di auto ibride a Toyota, prevalentemente Prius, prodotte tra 2015 e 2018, a causa di potenziali cortocircuiti che "in casi estremi possono innescare principi di incendio". Lo ha annunciato lo stesso produttore nipponico, precisando di non essere a conoscenza di incidenti in Giappone per questo problema. Le vetture coinvolte sono 1 milione 26mila, tra Prius Hybride, Prius Hybride Rechargeable e il 4x4 C-Hr Hybride.