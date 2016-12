Stabilità,canone Rai:10 rate in bolletta In arrivo novità per le tasse sulla casa

Via tasse casa a figli se è unica proprietà - Novità anche per le tasse sulla casa. Un emendamento alla Manovra prevede, infatti, che resta prima casa (e quindi non pagherà più le tasse) anche l'abitazione lasciata ai parenti stretti, tipicamente genitori-figli, con comodato d'uso registrato. Per avere lo sconto il proprietario deve possedere quella unica casa e averla usata come abitazione principale nel 2015. L'abolizione delle tasse sulla prima casa dovrebbe essere estesa anche per i separati che lascino la casa all'ex coniuge e vadano a vivere in affitto.



Imu-Tasi al 4 per mille se affitti concordati - Tasse ridotte poi per chi affitta un appartamento a canone concordato. Un emendamento messo a punto dalle relatrici stabilisce che "la somma della aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille".



Congedo per i neopapà sale a 2 giorni - Un altro emendamento prevede che il congedo obbligatorio per i neopapà venga "aumentato a due giorni, che possano essere goduti anche in via non continuativa". Proroga anche per il congedo facoltativo in via sperimentale per il 2016



Diritto allo studio, 1,5 mln in tre anni - Sul fronte scuola, c'è lo stanziamento di un milione e mezzo in tre anni, dal 2016 al 2018, per "sostenere l'accesso dei giovani all'università e in particolare quelli provenienti dalle famiglie meno abbienti". Il 60% di queste risorse è destinato alle regioni del Sud e alle isole.



Enti ricerca, co.co.co salvi se contratti a tempo - Secondo un emendamento, inoltre, "gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa" in corso al 31 dicembre 2015 "mediante l'attivazione previa verifica di idoneità di contratti a tempo determinato.



Assunzioni per 200 ricercatori - In arrivo assunzioni per 200 ricercatori degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal ministero dell'Istruzione. "L'assegnazione agli enti delle risorse è effettuata con un decreto del ministro con i criteri usati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario".



Università, nasce fondo per le "cattedre del merito" - E poi nasce "il fondo per le cattedre universitarie del merito", a cui vengono assegnati "38 milioni di euro nel 2016 e 75 milioni di euro dal 2017". L'emendamento riscrive in parte l'articolo della manovra sul merito nel sistema universitario. Il testo originario prevedeva, per "finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico", un incremento delle stesso ammontare di risorse ma del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.



Prorogati sconti fiscali per rientro di cervelli in fuga - C'è inoltre la proroga per il 2016 e il 2017 dei benefici fiscali per il rientro dei cosiddetti cervelli in fuga, "in favore dei soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso tra il primo marzo e il 6 ottobre 2015". L'agevolazione, secondo l'emendamento, consiste nella riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini.



Verso riduzione taglio ai Caf, rinvio per i patronati - Per quanto riguarda i tagli ai Caf, sarebbe prevista una consistente riduzione della sforbiciata già durante l'iter in Senato della legge di Stabilità mentre ci sarebbe il rinvio della partita alla Camera per quanto riguarda i patronati.