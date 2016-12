Presidenza slovacca Ue: "Rispettiamo riserva Italia, ma andiamo avanti" - Nonostante la "riserva" dall'Italia, la presidenza slovacca di turno ritiene di "aver raggiunto un ampio consenso" e, pur "rispettando" la posizione di Roma e "l'astensione del Regno Unito", presenterà l'accordo al Parlamento europeo. L'annuncio è stato fatto dal sottosegretario slovacco per gli Affari europei Ivan Korcok, che ha sottolineato: "Ci saranno 6 miliardi in più per migranti, sicurezza, disoccupazione". Il quadro finanziario pluriennale, al contrario del bilancio annuale, può essere approvato solo all'unanimità, e quindi ogni Stato membro ha un diritto di veto.



Preannuncio di veto - Per ora, più che un veto vero e proprio, quello italiano è un preannuncio di veto. "L'Italia si oppone alla revisione del bilancio pluriennale - ha detto il sottosegretario Gozi -. Il veto si pone quando c'è una votazione formale, che oggi non è prevista, quindi il termine giusto per il momento è 'riserva', e noi abbiamo posto la nostra riserva". Gozi ha aggiunto che "siamo stati l'unico Paese a farlo, bloccando di fatto la visione di medio periodo" che era stata proposta.



"Promesse non mantenute" - L'Europa, ha poi ricordato, "in questi mesi ha parlato di sicurezza e di immigrazione, di fare di più contro la disoccupazione giovanile e di diventare meno tecnocratica, di essere capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini".



E invece, nella discussione in corso, si prospettano tagli "su immigrazione e sicurezza, sulle risorse europee per giovani, sulla lotta contro disoccupazione giovanile, su un programma di successo come Erasmus o su Horizon 2020", il programma comunitario di ricerca. "Non posso assolutamente accettare riduzioni e tagli su questi punti" ha continuato, aggiungendo di non ritenere "che si sia arrivati a un compromesso accettabile" neanche su "un altro punto, relativo alla flessibilità del bilancio Ue, alla sua maggiore capacità di reagire alle crisi".



"Ci auguriamo - ha poi puntualizzato - che la nostra posizione spinga l'Ue a essere più coerente con se stessa e a mettere a disposizione più risorse per queste priorità politiche. E non a parlarne senza metterci le risorse adeguate: a mettere i soldi dove mette le parole. Vogliamo che l'Europa si svegli davvero, e che su certi punti ci siano dei veri progressi".