Istat: nel terzo trimestre 2016 Pil cresce +0,3%, su base annua +0,9% | Debito pubblico giù a settembre

Crescita economica italiana in rialzo nel terzo trimestre 2016. Lo rende noto l'Istat in base alle stime preliminari. Il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% su base annua. Nel secondo trimestre dell'anno la crescita era stata pari a zero. Il debito pubblico a settembre si è attestato a 2.212,6 miliardi, in diminuizione di 12,1 miliardi rispetto ad agosto.