Di Maio: "Renzi contro Ue? Solita pantomima, finge di litigare"

"A me sembra un'iniziativa elettorale, la solita pantomima". Così l'esponente del M5s Luigi Di Maio in merito alla "riserva" posta dal governo al bilancio pluriennale Ue. "Finge di litigare con l'Ue poi firma tutto", attacca il vicepresidente della Camera. "Fino al 4 dicembre - aggiunge - lo vedremo contro l'Ue poi riprenderà a far trattare l'Italia come una colonia". "Per questo - sottolinea - dobbiamo votare No al referendum".