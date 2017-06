Offerta cinese per Esselunga, Giuliana e Marina Caprotti: "Non vendiamo"

Esselunga non è in vendita. La smentita arriva dalla presidente Giuliana Caprotti e dalla vicepresidente Marina, titolari del 70% del gruppo della grande distribuzione. "In relazione ai recenti articoli di stampa desideriamo precisare a tutti voi che l'azienda non è in vendita", affermano in un messaggio inviato ai dipendenti. Si prospetta dunque un altro round nel braccio di ferro tra i familiari.