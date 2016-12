Milano, morto il patron di Esselunga Bernardo Caprotti

Considerava la Coop il diavolo e se stesso l'acqua santa. E anche con i figli non è che andasse molto d'accordo. D'altronde, è stato quel carattere deciso a permettergli di diventare mister Esselunga. Era questo Bernardo Caprotti, morto poco prima di compiere 91 anni dopo tutta una vita legata alla grande distribuzione. Il suo nome fa capolino anche nell'inaugurazione del primo supermercato italiano, all'epoca targato Rockefeller, in viale Regina Giovanna a Milano: era il 1957.



La nascita di Esselunga - Il nome della catena deriva da un modo di dire. A 40 anni, Caprotti riuscì a scalare la societa' che aveva costruito a Milano quel primo negozio di grande distribuzione, la Supermarkets, e la chiamò Esselunga quando si accorse che i clienti indicavano i suoi negozi con un articolato giro di parole: "il supermercato con la esse lunga", appunto.



Figlio del proprietario di un'azienda cotoniera della Brianza, dopo essersi laureato in Giurisprudenza, Caprotti andò in Texas, dove lavorò come montatore meccanico, per rientrare in Italia a 26 anni e assumere la direzione della ditta di famiglia. Poi il salto nel mondo della grande distribuzione.



Il futuro di Esselunga: dopo tanti rifiuti avviati contatti per la vendita - La sua morte coincide con un possibile momento di svolta per la sua creatura. All'esame della banca di investimenti Citi ci sono due manifestazioni di interesse per Esselunga arrivate da Cvc e Blackstone. L'advisor dovrebbe fare il punto su quanto emergerà, valutare se approfondire il dossier e procedere sulla strada della vendita. Con la scomparsa di Caprotti, che in passato ha resistito alle avances di insegne della distribuzione del calibro della statunitense Walmart e della spagnola Mercadona, bisognerà capire quale strada verrà presa.



Esselunga vale tra i 4 e i 6 miliardi di euro - Esselunga è valutata fra i 4 e i 6 miliardi di euro, a seconda che vengano considerati o meno immobili e aree di sviluppo. Nel 2015 aveva una rete di 152 supermarket in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio, conta oltre 22.000 dipendenti e un fatturato di 7,3 miliardi di euro.



Lo scontro con i figli - La vendita potrebbe in qualche modo risolvere il problema della successione. Fino all'ultimo è rimasto aperto lo scontro di Caprotti con i figli del primo matrimonio, Giuseppe e Violetta, estromessi nel 2011 dal controllo della società: la causa di merito è in Cassazione, anche se con Violetta c'era stato un riavvicinamento, e gli era al fianco anche negli ultimi momenti in clinica.



"Falce e carrello", la battaglia contro le Coop - Un'altra battaglia che lo ha segnato è stata quella con le Coop, che accusava di illecita concorrenza e scorrettezze. Nel 2007 pubblicò il libro "Falce e carrello. Le mani sulla spesa degli italiani" edito da Marsilio.



In "pensione" a 88 anni, ma sempre presente in azienda - I suoi collaboratori lo ricordano come un vero Capitano d'industria, con l'azienda nel sangue. E' andato in "pensione" a 88 anni. Per dare l'annuncio riunì i dipendenti della sede centrale di Limito di Pioltello (Milano): "Ho dato le dimissioni" annunciò prima di smorzare la commozione con la sua burbera ironia: "Ma quello in pensione sono io, voi tornate al lavoro!".



Finché ha potuto, cioè qualche mese fa, ha portato il badge, ha partecipato alle riunioni, ha pranzato in mensa ed è andato in giro per i negozi per assicurarsi che tutto funzionasse bene.



La pagina del Corriere comprata dai suoi dipendenti per gli auguri per 90 anni - Nel 2015 i suoi collaboratori comprarono una pagina del Corriere della Sera per fargli gli auguri: "Never never never give up. 7 ottobre 2015. 22.218 collaboratori di un'Azienda straordinaria rendono omaggio al loro Dottore nel giorno del suo 90 compleanno".



Lunedì mattina chiusi tutti i negozi Esselunga - Una mattinata di chiusura "in segno di lutto". Così la catena di supermercati Esselunga commemorerà lunedì la scomparsa di Caprotti. "Lunedì mattina - si legge su una delle locandine affisse davanti ai supermercati e gli store della catena - tutti i negozi Esselunga rimarranno chiusi in segno di lutto per la scomparsa del fondatore dottor Bernardo Caprotti".