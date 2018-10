Carburanti, ecco i nuovi nomi: E5 per la benzina e B10 per il gasolio

Novità in arrivo per i carburanti: cambiano i nomi di benzina e diesel. A partire dal 12 ottobre, infatti, ci saranno nuove etichette nelle stazioni di rifornimento in Italia e in tutta Europa, sulle pistole di erogazione e anche sui tappi dei carburanti. Il nuovo obbligo, che recepisce una direttiva Ue, è stato pensato per permettere ai consumatori di scegliere il carburante più adatto alla propria auto. Per la benzina l'etichetta (di forma circolare) conterrà la lettera E e un numero con la percentuale di componenti bio: E5 per alcol etanolo pari al 5%; E10 per il 10%, E85 per l'85%. Per il gasolio l'etichetta, invece, sarà quadrata con la lettera B (che indica i componenti biodiesel): B7 per il gasolio con biodiesel al 7%, B10 per biodiesel al 10% e B100 che indica gasolio di puro biodiesel.