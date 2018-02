Embraco, Calenda: "Combattiamo per salvare i posti di lavoro"

"Combattiamo per salvare i posti di lavoro di Embraco ". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, dopo che l'azienda ha confermato i 497 licenziamenti in Italia . "Serve un fondo per evitare la fuga delle multinazionali all'estero", ha aggiunto. Calenda incontrerà la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager per "verificare che non ci siano stati aiuti di Stato alla Slovacchia", dove dovrebbe trasferirsi l'azienda.

In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro ha ribadito di non essere più disposto a organizzare "vertici inutili. Emrbaco ha la nostra proposta, se tornano indietro siamo disponibili a prenderli in considerazione. Altrimenti preferisco partire in quarta con Invitalia per capire se ci sono proposte e supportarle".



"L'idea di obbligare le imprese a rimanere in Italia è assurda. Come le facciamo rimanere, con l'esercito?", ha proseguito ironico Calenda, che ha poi sottolineato l'importanza di un globalization adjustment fund, un fondo di reindustrializzazione che prevenga le delocalizzazioni. Siamo economie in continua transizione, gestirle sarà sempre più fondamentale e quindi abbiamo bisogno di strumenti più forti".



Il ministro dello Sviluppo economico ha poi commentato la situazione dei lavoratori di Embraco, definendo "irresponsabile e assurdo" il comportamento dell'azienda. "L'accordo per fare una cassa integrazione l'ho proposta un mese fa, loro avevano dato il loro benestare e abbiamo presentato il piano insieme ai sindacati. Poi è cominciato un disdicevole balletto e io ho deciso di tagliare la testa al toro", ha dichiarato ancora Calenda.