Dossier Grecia, ancora un rinvio Nuova riunione in settimana

Ancora un rinvio per il dossier "Grecia". Gli occhi degli investitori erano puntati sull'Eurogruppo e l'Eurosummit, in cui si è discusso delle misure proposte da Tsipras per scongiurare il default. "Le proposte greche sono un passo accolto con favore ma serve altro lavoro con le istituzioni. L'Eurogruppo si riunirà di nuovo in settimana", ha annunciato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis al termine del vertice.