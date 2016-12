Grecia, Tsipras anticipa il suo piano all'Europa: "E' la soluzione definitiva"

I contenuti del piano - Secondo fonti vicine al governo di Atene, la Grecia sarebbe pronta ad adottare misure fiscali permanenti pari al 2% del Pil del Paese. I creditori, invece, chiederebbero misure per il 2,5%. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. Lo 0,5% mancante verrebbe però coperto, nei piani ellenici, da altri "provvedimenti amministrativi". Atene insisterebbe per tre aliquote Iva (i creditori ne chiedono 2) e propone di portare più prodotti alla fascia del 23%.



La Grecia propone poi un taglio automatico della spesa nel caso in cui si sfori la clausola della soglia del "deficit zero" e sarebbe pronta a ulteriori misure fiscali se l'accordo con i creditori includerà un taglio del debito.



Tutti questi punti sarebbero inclusi nel piano che Tsipras presenterà lunedì all'Eurosummit e che, come detto, il premier avrebbe anticipato a Merkel, Hollande e Juncker.



Si parla poi di uno stop ai prepensionamenti a partire dal primo gennaio 2016 e di un aumento della "tassa di solidarietà" per le persone che guadagnano più di 30mila euro l'anno e per le società che hanno utili superiori ai 500mila euro.



Eurogruppo anticipato alle 12 - L'appuntamento per l'Eurogruppo straordinario, inizialmente previsto per lunedì alle 15, è stato anticipato alle 12. La riunione dei ministri deve preparare l'Eurosummit che seguirà, previsto per le 19.



L'agenda di Tsipras per la giornata di lunedì, da molti descritta come decisiva, è ricca di impegni: il primo ministro greco vedrà il presidente dell'Fmi, Christine Lagarde, il presidente della Bce, Mario Draghi, il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem e il presidente della Commissione Junker. L'incontro, informa l'ufficio del premier greco, è stato convocato dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e sarà preceduto da un bilaterale tra lo stesso Tusk e Tsipras.