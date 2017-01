Borse, crollano tutti i listini asiaticiPetrolio ed "effetto" Cina

Tra le cause di questa emorragia nei mercati, il calo del prezzo del petrolio e il rallentamento dell'economia del gigante cinese.



Asia nella bufera, peggior calo in quattro anni - Si tratta del peggior calo degli ultimi quattro anni per i listini asiatici. L'indice di riferimento della regione, l'Asia Pacific Index ha perso il 4,9% - il peggior calo da agosto 2011 - mentre Shanghai non subiva un tale scossone dal 2007.