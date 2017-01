Cina, i mercati attendono la riapertura delle borse di Shanghai e Shenzhen

I mercati finanziari di tutto il mondo aspettano con il fiato sospeso la riapertura delle borse in Cina dopo una settimana nera e un venerdì in caduta libera. Tutti sperano che il gigante dagli occhi a mandorla riesca a frenare la volatilità. Intanto per sostenere i listini di Shanghai e Shenzhen, Pechino sta predisponendo alcune misure per riversare più liquidità sui mercati e contrastare l'ondate di vendite. Occhi puntati anche sulla Fed.