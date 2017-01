Mini-redditi per taxi, bar e gioiellieri

CATEGORIE REDDITO MEDIO IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO Noleggio di autovetture 5.300 euro Negozi abbigliamento e scarpe 6.500 Istituiti di bellezza 7.200 Tintorie e lavanderie 9.100 Negozi giocattoli 9.800 Autosaloni 10.100 Parrucchieri 13.200 Servizi di ristorazione 15.400 Taxi 15.600 Macellerie 16.700 Gioiellieri 17.300 Bar e gelaterie 17.800 Alberghi e affittacamere 18.300 Veterinari 21.000 Imbianchini e muratori 23.600 Architetti 29.100 Avvocati 58.700 Studi medici 69.500 Farmacie 103.400 Notai 315.600

Le dichiarazioni prese in considerazione sono le ultime disponibili, quelle del 2012 sull'anno di imposta 2011. Il reddito medio dichiarato è risultato pari a 28.000 euro per le persone fisiche (+2,4% rispetto al 2010), 38.400 euro per le società di persone (+2,2%) e 32.000 euro per le società di capitali ed enti (+1,3%). Ma spulciando le tabelle dei dati, attività per attività, emerge che molti autonomi e professionisti dichiarano redditi che in alcuni casi superano di poco i mille euro al mese.Glidichiarano, per esempio, un reddito medio di 7.200 euro l'anno, i17.800 euro, i15.600 euro. Inel 2012 (anno di imposta 2011) hanno dichiarato 17.300 euro. Guadagni ridotti anche per(il reddito medio di impresa o di lavoro autonomo nell'anno di imposta 2011 è stato di 18.300 euro),(10.100 euro),(13.200 euro).C'è poi una serie di attività che non danno utili ma perdite., per esempio, risultano in rosso. Perfisico e, il reddito medio di impresa è dunque addirittura negativo.Guadagni al lumicino anche per i: 400 euro l'anno, mediamente, nel 2011. Redditi più alti, ma comunque sempre vicini alle soglie di povertà, per i5.300 euro annui.A sostenere la media dei redditi negli studi di settore restano soprattutto i. Per loro il reddito medio dichiarato nel 2012 è stato di 49.900 euro, +0,8% rispetto all'anno precedente, con punte di redditi top per(103.400) e. Questi ultimi mediamente dichiarano al fisco guadagni per 315.600 euro l'anno.Ecco, settore per settore, la tabella con i guadagni dichiarati al fisco.