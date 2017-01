La rivincita degli antichi mestieri: i laureati scelgono di fare gli artigiani

17:58 - Tgcom24 esplora da alcune settimane il mondo dell'occupazione al tempo della crisi. In questo articolo racconta le storie di quattro laureati che hanno intrapreso percorsi lavorativi "non convenzionali". Leggi anche gli altri articoli dello speciale Sos Lavoro sugli italiani all'estero, gli errori di chi si propone per una posizione, le potenzialità del web, il mondo della pubblica amministrazione, la giungla degli stage, l'importanza di fare cv e colloquio perfetti, i contratti esistenti, il mondo degli autonomi, gli effetti della riforma Fornero, le regole del licenziamento, il mobbing, il ruolo dei sindacati.

Piero, Nicola&Francesco, Giuseppe e Paola sono trentenni preparati e coraggiosi che hanno attaccato al chiodo il proprio diploma per seguire un percorso artigianale molto diverso dagli studi compiuti. Non sono però, mosche bianche. Come racconta il blog http://www.laureatiartigiani.it/, il fenomeno è sempre più in crescita. Ben il 61,4 per cento di ex universitari italiani confessa ad AlmaLaurea: "Il pezzo di carta non mi è servito affatto o in modo minimo per svolgere l'attuale lavoro". Ecco come hanno messo da parte il titolo di dottori per abbracciare mestieri antichi e manuali.





