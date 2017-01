17 gennaio 2014 Piero, Giuseppe, Paola, Nicola&Francesco: i laureati diventano artigiani I titoli in astronomia, scienze politiche, architettura e filosofia non offrivamo molto, così hanno scelto di produrre remi, pasta fresca, gioielli e trottole di GIULIANA GRIMALDI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:35 - Nel nostro Paese tanti giovani preparati e stanchi della crisi hanno attaccato al chiodo il diploma di laurea per seguire un percorso artigianale molto diverso dagli studi compiuti. Ecco le storie di:



Piero Dri, laureato in astronomia. Oggi costruisce remi e forcole per le gondole di Venezia. Il suo sito è: Il Forcolaio matto



Giuseppe Castelli, laureato in scienze politiche. Ha fondato un pastificio a Termoli. Il suo sito è: http://lemaninpastablog.com/



Paola Vanazzi, laureata in architettura. Oggi realizza gioielli in acciaio a Milano. Il suo sito è: http://www.sefemdesign.com/



Nicola Socciarello e Francesco Bramucci, studenti di filosofia. Realizzano trottole e giochi in legno. Il loro sito è: Figli di trottola