Jobs Act: a che punto sta la proposta di Matteo Renzi sul lavoro

Tgcom24 esplora da alcune settimane il mondo dell'occupazione al tempo della crisi. In questo articolo riepiloga il dibattito per ora aperto sul Jobs Act promosso da Matteo Renzi.

Un occhio all'emergenza tutta italiana dell'occupazione, un pensiero agli Stati Uniti e a quella legge varata nel 2012 dal Presidente Barack Obama per rilanciare l'economia. Il Jobs Act messo a punto da Matteo Renzi è stato il primo documento ufficiale della sua segreteria e si pone un obiettivo molto ambizioso: dare una risposta a quel 41,6 per cento di giovani tra i 15 e i 24 anni che chiedono un posto e non lo trovano.



Di fatto, però, un testo definitivo non c'è ancora: quello pubblicato lo scorso 8 gennaio attraverso la newsletter e i social network del Pd è il chilometro numero uno di una strada ancora tutta da tracciare. "È una bozza" ripete instancabile il sindaco di Firenze chiedendo "idee, critiche, commenti" per arricchire e migliorare la sua proposta.



In attesa che la direzione Pd del prossimo sei febbraio lo metta a punto, è partita la raccolta di spunti. Il responsabile Economia del partito Filippo Taddei ha annunciato di aver incontrato migliaia di persone, dai sindacati alle associazioni, e che le coperture economiche alla misura arriveranno per un terzo dalla rimodulazione delle tasse e per due terzi dalla razionalizzazione della spesa pubblica.