Vita quotidiana: le cose di cui non scusarsi più

Ci sono situazioni in cui si commette un errore e allora chiedere scusa è un atto doveroso e necessario, ma in altri casi scusarsi è davvero eccessivo e fuori luogo. Anzi, è addirittura sbagliato . In ogni caso chiedere scusa in continuazione, come se fosse un intercalare nel nostro modo di parlare, può metterci in posizione di svantaggio rispetto a chi ci circonda e addirittura irritare il nostro interlocutore. Questa tendenza al “surplus” di scuse è una tendenza tutta femminile, che tra l’altro mina la nostra autostima. In ogni caso, ci sono situazioni in cui chiedere scusa è un errore: molto meglio assumere un c omportamento deciso e far valere i propri diritti.

Smetti di scusarti per le tue opinioni. Il fatto di esprimere il proprio pensiero e i propri desideri è un diritto inalienabile della persona. Abbi il coraggio di sostenere le tue idee, anche se sei timida: l’importante è non mostrare preclusioni nei confronti di quelle altrui. Lascia al tuo avversario la possibilità di esprimersi senza attaccarlo, ma sii determinata nel sostenere la tua posizione, senza cedere alla tentazione di giustificarti per essa. Naturalmente, fai in modo che la discussione rimanga nei limiti dello scambio educato, anche se, magari, appassionato.



Non scusarti per i tuoi desideri e i tuoi bisogni – Capita spesso che persino le nostre necessità più intime e profonde vengano censurate da un malinteso senso del pudore e da un atavico senso di colpa. Alle radici di tutto ciò sta la sensazione sotterranea che la nostra aspirazione nasca da un fondo di egoismo e di volontà di tirare l’acqua al nostro mulino. Non è così, per lo meno non sempre: imparare ad aprirsi con gli altri a proposito delle nostre aspirazioni non potrà che cambiare in meglio la nostra vita.



Smetti di scusarti se hai un diritto e devi farlo valere - Sono numerosissime le situazioni in cui, per arroganza, maleducazione o per semplice ignoranza, i nostri diritti vengono calpestati. In questi casi, con calma e con fermezza, si deve tirare fuori un po’ di coraggio e cercare di farsi valere. Che ci si trovi al lavoro, in un luogo pubblico o in famiglia e con gli amici, analizza la situazione con calma e fatti rispettare. Soprattutto, guarda negli occhi il tuo avversario e combatti per ottenere ciò che ti spetta.



Non chiedere scusa per ciò che sei – Ciascuno di noi ha la sua storia, a volte anche costellata di errori e passi falsi. Mai vergognarsi degli sbagli in cui magari siamo incappati: a parte pochi casi particolari, sono la lezione dalla quale hai tratto insegnamento e che ti ha portato fino a quello che sei nel presente, con più consapevolezza ed esperienza.



Mai chiedere scusa se difendi il tuo spazio: soprattutto le mamme che lavorano fuori casa sono schiacciate dalla mole di cose da fare e hanno difficoltà a conservare per sé un po’ di tempo o un angolo della casa in cui rifugiarsi. In questo caso serve un dialogo aperto e sincero per definire i propri desideri e avere il coraggio necessario a farsi rispettare anche davanti alle persone più importanti della vita.



Non scusarti se stai per chiedere qualcosa che ti sei guadagnato - Ad esempio, se vuoi chiedere un aumento di stipendio o un permesso extra, aprire il discorso davanti al capo con una frase come “Mi dispiace chiedere questo, però…”. Molto meglio parlare a viso aperto e dire “Ho dato veramente il massimo per molto tempo e credo di essermi guadagnato qualcosa”.



Nei piccoli fatti della vita quotidiana - Mai chiedere scusa se si cerca di cambiare una merce difettosa, quando si chiede aiuto, oppure quando non si risponde immediatamente a una mail non urgente. Mai scusarsi neppure quando, se siamo sopraffatte da un’emozione, ci sfugge qualche lacrima e soprattutto quando si dice la verità, specie se siamo stati invitati ad esprimerci con franchezza.