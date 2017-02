Gli hobby creativi e trendy per combattere lo stress

Sei paziente e introspettiva? Scegli il colouring. E’ un nome un po’ complicato per definire un’attività semplicissima, ossia il colorare con pastelli, pennarelli o con altre tecniche gli schemi di appositi album, ormai diffusissimi in tutte le librerie. Come dimostrano numerose ricerche, colorare distende la mente e stimola il buon umore, tanto che si parla di Art Therapy come disciplina per combattere ansia a stress. Non è necessaria alcuna abilità se non un po’ di precisione e di pazienza: colorare libera la fantasia e dà la sensazione di tornare bambini.



Hai uno spirito pratico e ami le cose sempre utili? Prova il knitting. Lavorare a maglia distende e diverte: permette di creare un pezzo unico di gran moda da indossare con orgoglio o da regalare a chi vuoi bene. Se non sai da che parte cominciare, puoi approfittare delle community online, come ad esempio We Are Knitters, che propone anche kit completi con tutto il necessario per sferruzzare in allegria, e dei numerosi tutorial disponibili in Rete, oppure frequentare uno knitting bar, dove gruppi di appassionate si riuniscono periodicamente per lavorare insieme, magari sotto la guida di un’esperta. Comincia con i capi più semplici, come una sciarpa o una copertina, poi potrai cimentarti con maglioni , giacche e altro. L’effetto relax è garantito: come dimostrano ad esempio gli studi della University of British Columbia, secondo cui lavorare a maglia aiuta addirittura chi è affetto da disordini alimentari, e dell’Università di Cardiff che, oltre agli effetti rasserenanti del lavorare a maglia, segnala migliori livelli di funzionamento cognitivo.



Ti piace condividere? Sperimenta la cucina creativa. Un conto è far da mangiare tutti i giorni per mettere a tavola la famiglia, un altro è fare del cibo un’opera davvero creativa, in cui sperimentare, inventare, creare. Non servono attrezzature professionali e ingredienti costosi: basta un po’ di fantasia per inventare una nuova salsa, o per creare dolcetti decorati secondo le regole del cake design. Anche in questo caso, sul Web si trovano moltissime video lezioni, blog e siti specializzati che mostrano e spiegano tutto quel che c’è da sapere per ottenere buoni risultati. E il bello è che, alla fine, il risultato del nostro lavoro si mette in tavola, per un momento di allegra convivialità e di soddisfazione collettiva.



Se ti piace muoverti, il gardening è il tuo hobby – Non serve avere grandi spazi a disposizione: basta qualche vaso fiorito o una pianta in salotto o sul balcone per creare un angolo verde che può dare molte soddisfazioni. Fatti consigliare in negozio o in un vivaio le specie che si adattano meglio al microclima di casa tua e quali sono le più adatte a purificare l’aria, contrastando l’inquinamento domestico. E se scopri di avere il pollice verde, puoi cimentarti in piccolo orto da coltivare sul balcone.



Se vuoi socializzare, scopri la musica. Magari non ci hai mai pensato, ma cantare in un coro può essere fonte di grande divertimento e di notevole benessere. E’ stato dimostrato da numerosi studi clinici che cantare, oltre a influire positivamente sull’umore, aiuta ad abbassare e normalizzando la pressione arteriosa. Se temi di essere stonata, ricorda che basta una breve formazione introduttiva per imparare controllare e usare la voce. Il fatto di fare musica insieme ad altre presone è un’ottima occasione per farsi dei nuovi amici e condividere passioni e interessi.