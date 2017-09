Amore: perché le donne Alfa fanno fatica a trovare un partner

Che le donne Alfa abbiano qualche problema in amore lo rivela anche una recente indagine dell’Università di Yale: le donne più istruite e brillanti sono quelle che fanno ricorso più di frequente alla congelazione dei loro ovuli perché temono di non riuscire a trovare un partner con caratteristiche simili alle proprie, con cui mettere su famiglia. Sempre secondo Yale, gli studenti di sesso maschile sono in calo rispetto alle ragazze e da questo consegue un soprannumero di donne istruite che stentano a trovare un compagno che sia loro pari. La ricerca ha preso in esame i casi di 150 donne americane e israeliane che hanno deciso di congelare i propri ovuli: tra loro 9 su 10 sono single e temono di non trovare un partner adatto, e 8 su 10 sono laureate. In molti casi, le intervistate hanno ammesso che gli uomini con cui entrano in contatto si sentono minacciati dal loro successo e non accettano di impegnarsi in una relazione a lungo termine.



Che succede poi se in ufficio ci si trova alle prese con un capo donna dalle spiccate caratteristiche Alfa? E’ la domanda che si è posta la giornalista e scrittrice Rebecca Holman nel suo libro “Beta: Quiet Girls Can Run the Worl” in cui l’autrice ipotizza che esiste più di un modo per fare il capo: non è indispensabile alzare la voce, imporre sempre la propria posizione e lasciare sul campo morti e feriti. La donna Alfa è il capo più temuto e odiato sia dagli uomini che dalle donne. Essere un capo Beta significa invece puntare su altre caratteristiche, come la resilienza, la capacità di ascoltare e di mediare tra posizioni e interessi diversi. Il problema è che queste caratteristiche vengono apprezzate e riconosciute nei capi di sesso maschile, mentre sono ancora considerati segnali di debolezze e di poca attitudine ai ruoli di responsabilità nei capi donna. Insomma, la parità dei sessi è un cammino che richiede ancora molti passi.



Eppure, la donna Alfa non è poi così male, anche in amore. L’uomo che riesce a tenerle testa, senza lasciarsi spaventare dai lati più assertivi del suo carattere, trova una partner capace di essere sempre se stessa, senza timore: è da amare e accettare così com’è o da salutare da lontano perché lei non cambierà. E’ però una sfida continua e uno stimolo costante a migliorarsi e a dare il meglio di sé. Di sicuro, con lei non ci si annoia mai ed è sempre carica di energia positiva. Quando sceglie un uomo, la donna Alfa è spinta quasi sempre da vero amore, non dal bisogno di conferme o di rassicurazioni, ed è una compagna “di lunga durata”, che non si arrende mai e con la quale tutto è possibile. Insomma, è un po’ come un’auto fuori serie che impone una guida brillante e impegnativa, ma molto appagante.



Anche la donna Beta sta però vivendo una stagione di successo. Le sue note caratteriali più “morbide” e meno egocentriche la rendono particolarmente adatta ad affrontare la complessità di questi anni difficili. Innanzi tutto è molto meno fragile e insicura di quanto si creda: il fatto che preferisca la mediazione e il dialogo rispetto agli assalti alla baionetta non fa di lei una pappamolla. Spesso è più sicura di sé di una donna Alfa, tanto da non avere bisogno del riconoscimento altrui per sapere di essere nel giusto e da potersi concedere atteggiamenti sereni e poco aggressivi. E’ intelligente e colta quanto una Alfa, ma è più riluttante a mettersi in mostra. E’ anche meno arrogante e più capace di riconoscere i propri limiti, ragion per cui è più propensa a mettersi in gioco per migliorarsi. E infine, con lei l’amore è più sereno e facile, tanto che gli uomini, anche se sognano intensamente una donna Alfa, per lo più finiscono per scegliere una compagna Beta.