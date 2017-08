Aiuto! La mia migliore amica si sposa!

PERDERO’ LA MIA AMICA? – Anzi, magari l’ho già persa, visto che già ora tra noi due c’è anche lui? Timore comprensibile, ma decisamente sbagliato. Anzi perdente in partenza se cedi le armi fin dal primo istante. Il momento in cui una ragazza decide di sposarsi è importante e apre una fase delicata della vita, in cui c’è bisogno di sostegno e affetto. Non rinunciare a starle vicino in queste settimane così speciali: vi ritroverete ancora più unite, scongiurando il rischio di mandare davvero a monte l’amicizia. Attenzione solo a non essere invadente: ricorda che tu hai la parte della spalla e che è il suo momento, non il tuo.



UN PO’ DI INVIDIA – Anche questa ci sta. Lei corona il suo sogno di amore, tu sei ancora single e nessun amore si profila all’orizzonte. Eppure, dal nuovo status della tua amica potrebbe venire qualcosa di positivo anche per te: farai presto amicizia con il suo quasi-marito e dalla nuova cerchia di conoscnze potrebbero nascere sviluppi interessanti. L’importante è non chiudersi sulla difensiva, ma essere aperti a ogni nuova opportunità. Se ti coglie la gelosia, non sentirti troppo in colpa: non siamo fatti di sole emozioni positive, ma ciascuno di noi ha le sue luci e le sue ombre. L’importante è non covare troppo questi stati d’animo negativi: meglio essere sincera e parlarne, anche con la diretta interessata: se è davvero un’amica, capirà. L’importante è non perdere il sorriso e, possibilmente, un briciolo di auto-ironia.



ADDIO SERATE DIVERTENTI! – E’ vero che quando una ragazza si sposa di solito tende a diradare (o addirittura a sospendere) le sue uscite mondane, specie se queste non coinvolgono il marito. Questo però non significa rinunciare al divertimento. Se le serate a caccia di ragazzi diventano naturalmente fuori luogo, questo non significa che non si possano fare insieme altre cose piacevoli.



COME COMPORTARSI CON LUI – Se la tentazione è ignorarlo, o addirittura combatterlo, sii consapevole del fatto che si tratta di una pessima idea. Molto meglio ammetterlo al più presto nel vostro cerchio di reciproca fiducia e affetto. Naturalmente questo non significa condividere con lui tutte le vostre confidenze.



NON CHIAMARTI FUORI – Non pensare che adesso hai perso il tuo ruolo e che nella vita della tua amica non servi più. Una rete di rapporti ricca e solida è una grande ricchezza, sia per chi è single sia per chi ha deciso di mettere su famiglia. Per non parlare della complessità di situazioni che si devono affrontare quando si organizza un matrimonio: di solito ci si trova a contrastare le azioni di un considerevole numero di parenti litigiosi e di conoscenti impiccioni: mai come in questo momento una sposina ha bisogno di avere a fianco la sua migliore amica!