Ricaricarsi in pausa caffè: cinque minuti solo per te

07:00 - Irrimediabilmente abituate a andare di fretta, multitasking non sempre per scelta, incastriamo preziosi minuti di tempo per coniugare le esigenze di tutti. Hai mai pensato che anche tu hai bisogno di ricaricarti? Inizia a regalarti quei piccoli attimi di piacere che fanno la differenza nella quotidiana corsa all'ultimo respiro.

Il vero lusso è sapersi donare una gioia, che non deve necessariamente costare denaro o avere prestigio, ma semplicemente farti sorridere. Un caffè al bar, per esempio: preso senza fretta, guardando intorno a te il viavai delle persone.



Incontra lo sguardo degli altri, assapora il gusto fuori programma di un dolcetto. Goditi il momento, breve ma capace di emozionarti. Vissuta così anche la pausa caffè ha un altro gusto. Tieni in borsa un flacone di acqua termale spray o un tonico alle erbe: avrà un'azione riposante per gli occhi e idraterà con dolcezza rendendo subito la pelle luminosa e fresca.





Spesso si fuma una sigaretta solo per avere un cronometro facile con cui staccare dal lavoro. Puoi farlo anche senza. Tieni d'occhio sull'orologio cinque minuti: cammina. Senti il corpo che si sgranchisce, i muscoli che si distendono. Respira profondamente e immagina la circolazione che dai piedi torna verso il cuore, ossigenando i tessuti.



Chiudi gli occhi per un attimo immaginando di inspirare luce, colori, forza vitale. E prima di ritornare verso ciò che stavi facendo osserva il mondo intorno a te e sorridi, a te stessa. Anche oggi riuscirai a arrivare alla fine di questa giornata avendo lottato con tutte le tue forze. Sei una guerriera, non dimenticarlo mai.