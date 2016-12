Un look romantico in stile Venezia

E' una delle perle dell'architettura Italiana, Venezia . In cerca di un look per un week end in laguna? Noi abbiamo pensato a voi! Se la città dei canali è la vostra prossima meta, ci sono cose che dovete assolutamente sapere. Venezia non è solo una città romantica da visitare, ambita per matrimoni e fidanzamenti. Venezia lotta ogni giorno per la sopravvivenza, costruita sulla laguna, affronta allagamenti e maree, resistendo con i muri dei suoi palazzi d'epoca che spiccano dall'acqua. Venezia è anche una città umida, quindi tenetelo presente quando preparate la vostra valigia, anche se in questo periodo potete ancora contare su un po' di sole che vi riscaldi.

Per una passeggiata comprensiva anche di shopping, scegliete degli shorts comodi, magari lavorati in broccato, che ricordino gli arazzi degli antichi palazzi e le maschere dello storico carnevale, da abbinare ad una camicia semplice e sandali piatti, per potervi muovere agevolmente tra canali e gondole.



Per un pranzo a Piazza san Marco, vi suggeriamo un abitino a stampe barocche, da abbinare ad una pochette a mano e ad un tacco modesto, senza esagerare con l'altezza, mi raccomando!



Per una cena nei pressi di Palazzo Ducale, il nostro suggerimento è di stare sul classico: l'intramontabile tubino nero, abbinato ad un tacco classico, non vi farà mai stonare.



Per passeggiare sul Ponte di Rialto o per un giro in gondola sul Canal Grande, o se volete visitare la famosa isola di Murano, dove prendono vita le creazioni in vetro soffiato, scegliete abitini freschi e comodi, romantici, che si integrino con la bellezza della città, anche in vista delle foto da postare sui vostri social, ovviamente!



