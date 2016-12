Strategie mirate in vista della prova costume

E’ inutile far finta di niente: la prova costume è alle porte e nessuna di noi potrà sfuggire. Ma che si può fare quando ti rendi conto che hai mangiato fino a questa mattina come ancora fosse Natale, complice il tempo che non ti ha proprio fatto pensare all’estate imminente ? Ti senti poco soda, bianca, con qualche chilo di troppo, insomma tutto quello che non vorresti essere quando ti dovrai infilare il mini bikini e attraversare la passerella della spiaggia possibilmente senza rotolare. I miracoli sono rari e solo per casi eccezionali, però puoi attuare subito qualche piccolo accorgimento che ti permetterà di non sentirti totalmente in colpa al fatidico momento.

- Esercizio in palestra: l’abbonamento lo hai ritrovato solo la settimana scorsa? Non importa. Inizia comunque ad andarci, almeno due volte a settimana, meglio se con un personal trainer che ti faccia fare esercizi mirati e non ti lasci chiacchierare con tutte le persone che passano davanti al tapis roulant. - Alimentazione light: abbinata alla palestra può dare davvero degli ottimi risultati. Prova una dieta ricca di proteine e povera di carboidrati e zuccheri. E non dimenticare acqua e limone la mattina.



- Esercizi a casa: lo so, abbiamo già detto due volte a settimana la palestra. Ma siete rimaste indietro e bisogna recuperare il tempo perduto. Nei giorni in cui non vi allenate, prevedete degli esercizi mirati, in sessioni brevi, per scolpire addominali, glutei, cosce. Super consigliati gli squat!



- Abiti comodi: evita di indossare abiti che ti fascino. Inizia a liberare il tuo corpo, fallo respirare. Hai mai notato che in estate ci si sente meno gonfi? Sole, aria e acqua sono un vero toccasana. E le gambe libere dai jeans ringrazieranno (la cellulite è anche colpa loro!).



- Scopriti: approfitta delle belle giornate per iniziare a dare un po’ di colorito alla pelle. Se il tempo lo permette scopriti il più possibile, in modo da non arrivare alla prova costume totalmente bianca. Un po’ di colore aiuta sempre a dare conicità alla pelle. Però non dimenticare la protezione anche in città! Il sole non fa male solo al mare!



