Sono gli uomini più potenti del mondo: ma come si vestono?

#1 Al primo posto della classifica incontriamo l'indiscutibile Bill Gates, fondatore e presidente di Microsoft, l'azienda informatica più potente al mondo. Il suo patrimonio, stimato intorno ai 79.2 miliardi di dollari, lo rendono l'uomo più ricco del mondo. Con un istinto da nerd, che lo spingerebbe a stare in polo e jeans, è invece costretto a comparire sempre con uno stile classico: abito taglio regolare, scarpe oxford, camicia e cravatta. Del resto, come la maggior parte dei grandi uomini d'affari.



#4 Al quarto posto Amancio Ortega che, detto così, forse non vi dice nulla. Ma se vi dicessimo signor ZARA? E' lui il quarto uomo più potente del mondo, che ha creato un impero sul nuovo concetto di Fast Fashion. Il signor Zara è piuttosto casual e lo abbiamo visto spesso in camicia, jeans, mocassino e maglioncino portato in spalla, come farebbe il nostro papà. Decisamente understatement.



#13 Bernard Arnault, proprietario del gruppo LVMH, di cui fa parte il marchio Louis Vuitton, locomotiva trainante della holding, è tra i più ricchi al mondo. Ma nonostante sia proprietario di Louis Vuitton non riesce a battere il signor Zara. Che le cose stiano cambiando nel mondo della moda? Il suo look è ovviamente sempre griffato dai suoi brand e il suo stile classico ed elegante: abito, camicia ben stirata, cravatta e scarpa classica.



#16 Mark Zuckerberg è il più giovane tra gli uomini presenti nella classifica. Lui è il vero nerd, quello che per gioco ha fondato Facebook insieme ai compagni di stanza di Harvard ed è diventato miliardario all'età di 23 anni. Il suo patrimonio è stimato per 33.4 miliardi di dollari. Nonostante i soldi, Mark compare sempre in t-shirt e jeans, maglioncini da universitario e scarpe da ginnastica, in pieno stile Yankee.



#40 Leonardo del Vecchio, il fondatore di Luxottica, è il primo italiano che si trova nella classifica. Il suo patrimonio è stimato per 20.4 miliardi di euro. In pieno stile italiano, il Signor Del Vecchio ama vestire elegante nelle grandi occasioni, formale per il lavoro, ma anche casual per il tempo libero. Spesso lo si vede con un look sportivo: polo, giubbottino anti-vento, pantalone casual e immancabile occhiale da sole, oggetto della sua fortuna.



