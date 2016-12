Oggi mi vesto come Barbie

Barbie è la bambola più famosa del mondo, la rivoluzione nel mondo dei giocattoli. Ma la piccola bellezza bionda è venuta al mondo in buona compagnia. La casa di giocattoli Mattel infatti scrisse una vera e propria storia su Barbie e la sua vita, fatta di amore con Ken, di amicizia con le compagne Midge, Teresa, Christie e Kayla. In quale di loro vi riconoscevate da piccole?



Barbie è sempre rimasta single, nonostante la sua grande bellezza, i capelli lunghi biondi, gli occhioni azzurri, le tante macchine, la grande famiglia, i cagnolini, i gattini, i vestiti, l'eterna ragazzina. Sì, perché Barbie, nonostante gli anni di fidanzamento con Ken, non si è mai sposata. Il 13 febbraio 2004, dopo 43 anni di fidanzamento, Ken e Barbie decidono di separarsi. Dopo un periodo da single e un flirt con il surfista Blaine, Barbie è tornata con Ken nel 2006.



Midge è la migliore amica di Barbie, scomparsa per qualche anno e recuperata solo ultimamente da Mattel. E' l'amica posata, capelli rossi, occhi verdi, il viso costellato di lentiggini, lei ottiene tutto quello in cui Barbie fallisce. Midge è sposata con Alan, dal quale ha avuto due figli. Il suo stile è meno glamour di quello di Barbie, ma pur sempre adorabile.



Tra le altre amiche di Barbie c'è Teresa, una simpatica e sensuale ispano-americana dai lunghi capelli scuri e gli occhioni verdi, che raramente compare accompagnata da qualche presenza maschile ma che è sempre presente nella vita di Barbie, come ogni buona amica che si rispetti. Christie è l'amica afro-americana di Barbie, fidanzata con Steven e che spesso si accompagna a Teresa.



Per chiudere il cerchio delle amicizie, Barbie è anche amica di una ragazza giapponese, Kayla, che negli anni è stata chiamata anche Marina. Marina è la tipica bellezza asiatica dai lunghi capelli neri. Il suo stile qualche volta ricorda le sue origini, ma non dimentichiamoci che Barbie e le sue amiche sono pur sempre ragazze americane!



Barbie e le sue amiche sono e sono state un successo così grande da richiedere una vera a propria storia: ogni bambina si è potuta identificare in una di loro e a volte è cresciuta seguendo le sue orme. Così amata e riconosciuta che anche gli stilisti hanno creato delle linee di abbigliamento disegnate apposta per lei. Anche Jeremy Scott, il designer della casa di moda Moschino, ha creato una collezione da passerella tutta ispirata a Barbie e che è diventata subito fenomeno social tra le blogger di tutto il mondo.



