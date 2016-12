Fashion Alphabet: L come Louis Vuitton

07:00 - I nostri appuntamenti con la storia della moda dalla A alla Z sono arrivati alla lettera L di Luois Vuitton, iconico marchio francese. Come ogni martedì, tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera M di Marni è per martedì prossimo.

Le origini di Louis Vuitton risalgono a molto lontano: occorre andare indietro fino al diciannovesimo secolo, in quel di Parigi. Figlio di un cappellaio nato tra i monti Giura, ai confini con la Svizzera, arriva nella capitale francese sedicenne. Nel 1854, Louis Vuitton prende moglie. Lo stesso anno apre la sua attività in Rue des Capucines: sull’insegna si legge che si occupa di pacchi per oggetti fragili e accessori di moda. Inoltre, di fianco alla Gare Saint-Lazare vende grossi bauli da viaggio. Per la prima volta introduce il tessuto nella valigeria, nonché colori inediti per il tipo di articolo, come il grigio. Il primo modello di valigia moderna, o considerato antesignano della valigeria moderna, viene introdotto nel 1858. Comincia così, da umili origini, 160 anni fa, la saga di uno dei brand più influenti da sempre nella moda e nell’immaginario collettivo.



Ancora oggi, la produzione avviene nel paese di Asnières, sulle rive della Senna, dove la famiglia Vuitton si trasferisce a vivere. All’Esposizione Universale di Parigi del 1889, Louis Vuitton presenta una nuova tela, tuttora amata e nota come motivo Damier (è stata re-introdotta nel 1996). Il famoso Monogram risale invece al 1896.



Nel 2014, mentre sta per aprire la Fondazione Louis Vuitton alle porte della Ville Limère, si festeggia il sessantesimo anniversario del marchio con una collezione molto speciale (The Iconoclasts). Il brand Louis Vuitton è più in forma che mai. Dopo essere stato capitanato da Marc Jacobs dal 1997 al 2013, è ora nelle mani di uno dei più rivoluzionari designer della sua generazione, Nicolas Ghesquière, che sta imprimendo un nuovo corso alla maison: uno stile definito, per abbracciare la modernità, delineato da capi semplici e daywear di ispirazione 60s. Il designer ha pensato anche di creare dei mini bauletti – ‘petite malle’ – in omaggio alla storia della maison, che sono già cult con la lista d’attesa.



Molti dei modelli iconici di Louis Vuitton, intanto, hanno da parecchio superato gli 80 anni: come la Keepall, capiente borsa nata nel 1930, e l’attualissimo secchiello, chiamato Noé, nato nel 1932.



