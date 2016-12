Fashion Alphabet: I come Isabel Marant

07:00 - Riprendono, dopo la pausa natalizia, gli appuntamenti del martedì con la storia della moda dalla A alla Z. Dopo la G di Gucci e la H di Hermès, toccaora alla I di Isabel Marant. Tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera L come Louis Vuitton è per martedì prossimo.

“Sono piuttosto mascolina ma posso essere molto femminile allo stesso tempo. Mi piacciono i contrasti. Non mi piacciono le cose tutte perfettine, preferisco l’imperfezione.



Nonchalance. È probabilmente questa l’essenza del marchio francese Isabel Marant. La sua creatrice, il cui lo stile è a sua immagine e somiglianza, è la quintessenza della nonchalance. Isabel Marant non sopporta gli artifici: un paio di pantaloni skinny, come una seconda pelle, qualcosa di over sopra e infine calzature comode e cool. La sua moda è una formula ben collaudata che si riassume in pochi codici e che assorbe influenze etniche e della strada, rimanendo profondamente francese.



L’immagine della donna Isabel Marant è quella di una ragazza acqua e sapone, ma sufficientemente matura da essere sicura di sé e da non aver bisogno di nascondersi dietro make up o vezzi modaioli. Come dicono gli americani: she rocks. I modelli a cui si ispira sono Serge Gainsbourg o Jane Birkin, ma anche l’altra icona Made in France Françoise Hardy. Lei, la stilista, dichiara anche una particolare ammirazione per Diana Vreeland, come per tutti quei personaggi che hanno attraversato la vita rimanendo fedeli alla propria estetica.



Pur trattandosi di un marchio relativamente giovane, nato nel 1994, Isabel Marant è già riuscito a inserirsi nell’immaginario collettivo e figura in cima alla lista dei desideri di moltissime adepte della moda. Ne è conferma il fatto che lo stesso marchio della grande distribuzione, H&M, assieme a stilisti come Karl Lagerfeld e Versace, si è rivolto a lei per le sue collaborazioni eccellenti. Anche voi avete pazientemente aspettato in coda in quell’occasione per accaparrarvi una giacca over o dei pants in pelle?



Ci possiamo scommettere.