Calze cool: la seduzione le vuole a rete

Ecco allora alcuni suggerimenti su come indossare le calze a rete in maniera super cool.



1 - A vista, fuori dai jeans: se siete attente ai personaggi più in vista su instagram, avrete notato questa piccola mania. Le calze a rete che spuntano dai jeans, fino sopra l'ombelico, come fossero un accessorio. La pancia deve essere ovviamente super piatta.



2- Con gli shorts, ma dal taglio classico, per dare un tocco ad un look casual-formale. Sono perfette se le abbinate agli ankle-boots senza tacco. Il rischio di scadere nel volgare, con le calze a rete, è dietro l'angolo.



3 - Con i jeans boy-friend strappati: sempre come fossero quasi un accessorio, che spunta dal pantalone solo per decorazione.



4- Con il look bon-ton: perché no, se vi sembra di essere troppo seriose. Aggiungere un po’ di pepe non fa mai male.



5 - Con la gonna di jeans, in versione rock, nella versione che più si addice a queste calze. Attente a dove e come indossate questo look. E' frizzantino e fa un po’ “ragazzina”.



6 - Con la mini e un maxi-pull: dà un po’ l'idea del “voglio osare ma non troppo” e smorzo con il maglione maxi. Può essere anche un look casual, dipende tutto da voi e dagli accessori che decidete di abbinare!



7 - Con la mini in pelle: come visto nella sfilata di Saint Laurent, che recupera gli anni '80 in maniera perfetta, proponendo una donna forte, sfrontata, audace.



8 - Con le sneakers, nella versione calzino: per tutte quelle che ancora non sono convintissime, si può iniziare con la versione short.



9 - Con un look classico, un blazer, una gonna longuette e degli ankle-boots, quando non si vuole troppo appensantire con dei collant tinta unita e le gambe scoperte non sono l'ideale.



10) Con i jeans skinny, a vista tra gli strappi. Decisamente rock...e sexy!



11 - A vista, solo sulle caviglie scoperte, con dei jeans fringed e un mocassino. Il contrasto è davvero d'avanguardia!



