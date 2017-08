Oroscopo: amori e avventure estive come Zodiaco comanda

ARIETE - L’estate risveglia sempre i vostri spiriti bollenti, ma sarà difficile che sia all’altezza della primavera che avete trascorso. Nel mese di Luglio sicuramente non mancheranno nuove avventure passeggere. Ad Agosto, col transito di Venere in Cancro, potreste sentirvi un po’ insofferenti. Ci penserà poi Venere in Leone a riportare equilibrio e passione nelle coppie in crisi. Per chi è single, la fine dell’estate potrebbe segnare l’inizio di una storia molto intensa. Intesa OK: LEONE – Intesa KO: BILANCIA



TORO - A voi le avventure senza seguito non sono mai interessate tanto e avete l’impressione che in estate nessuno si voglia impegnare o voglia prendere una storia seriamente. Voi siete molto più lungimiranti. Eppure di occasioni passeggere potrebbero essercene tante, per lo meno fino a quando, verso la fine dell’estate, Venere entrerà in Leone. La vostra arma è la pazienza e, pur di avere l’Amore con la A maiuscola, siete disposti ad attendere la fine dell’estate. Intesa OK: VERGINE – Intesa KO: ARIETE



GEMELLI - Non potreste vivere senza avventure e flirt. Con Venere nel vostro Segno, Luglio sicuramente potrà darvi grandi soddisfazioni in tal senso. Ma la novità di quest’estate per voi è che Saturno vuole che vi prendiate nuovi impegni e nuove responsabilità. Perciò non scappate via se qualcuno vuole approfondire la vostra conoscenza dopo qualche bacio appassionato sotto le stelle. Marte da settembre potrebbe però ostacolare eventuali convivenze di fresca data. Intesa OK: SAGITTARIO – Intesa KO: VERGINE



CANCRO - Forse Luglio non sarà un mese ricco dal punto di vista di amori o avventure, però inizierete sicuramente a sentire una nuova leggerezza. Agosto sarà invece un mese all’altezza delle vostre aspettative. Sia che siate già in coppia, sia che stiate cercando la vostra anima gemella, il romanticismo farà da sovrano alla vostra vita. Il ricordo della dolcezza di un bacio in riva al mare vi terrà compagnia per diverso tempo. Anche le avventure sono destinate a durare. Intesa OK: SCORPIONE – Intesa KO: ACQUARIO



LEONE - L’estate è decisamente la vostra stagione, ma quest’anno il periodo più entusiasmante potrebbe arrivare verso la fine. Luglio infatti sarà caratterizzato principalmente da amicizie amorose, ambigue. Con Venere in Cancro poi sarete attratti verso ciò che è proibito: le storie clandestine! Sarà solo con Venere in Leone che la vostra passione potrà splendere alla luce del sole e, col supporto di Saturno, dar vita a storie importanti che dureranno nel tempo. Intesa OK: CAPRICORNO – Intesa KO: SCORPIONE



VERGINE - Non siete molto felici di come sia iniziata la vostra estate. Venere in Gemelli probabilmente ha lasciato poco spazio alle questioni di cuore e, anche chi è in coppia, potrebbe ritrovarsi nel vortice di una crisi veramente noiosa. Ad Agosto però qualcosa potrebbe migliorare: una vita sociale intensa vi permetterà di fare nuove conoscenze molto stuzzicanti. Se riuscirete a creare un rapporto complice, potrebbe anche trattarsi di storie che supereranno l’estate! Intesa OK: CANCRO – Intesa KO: PESCI



BILANCIA - L’estate vi piace perché scaccia via le tensioni, non solo le vostre ma anche quelle delle persone che frequentate. Venere in Gemelli, ancora per qualche settimana, favorirà soprattutto gli amori a distanza. Ma la loro durata non è garantita. Agosto sarà un mese in cui farete più fatica a cogliere le nuove opportunità amorose. Dovrete aspettare Venere in Leone per trovare finalmente qualcuno con cui avere un rapporto complice e allegro (non solo di sesso). Intesa OK: GEMELLI – Intesa KO: CAPRICORNO



SCORPIONE - Con Venere in Gemelli, le vostre avventure estive potrebbero nascere all’interno del contesto in cui lavorate. Sarà solo con Venere in Cancro (ad Agosto) che potrete finalmente godervi le vostre spensierate vacanze lontano dalla solita routine. Voi mettete il cuore anche nelle avventure di una sera. E quest’estate sarà molto difficile dare un seguito a queste storie perché Venere in Leone porterà tutto tranne che la leggerezza. Per l’amore, quello vero, c’è tempo. Intesa OK: ARIETE – Intesa KO: TORO



SAGITTARIO - L’inizio dell’estate per voi potrebbe essere coinciso con una rottura sentimentale, dovuta principalmente ad una vostra presa di posizione molto severa nei confronti dei vostri partner e dell’amore. Ad Agosto però, con Venere in Cancro, potrebbero esserci dei ritorni di fiamma. Sarà Venere in Leone poi a darvi la benedizione per poter portare avanti con passione e rispetto le vostre storie. Saturno nel vostro Segno non lascerà tanto spazio alle avventure passeggere. Intesa OK: TORO – Intesa KO: CANCRO



CAPRICORNO - Siete troppo dediti al lavoro per potervi dedicare ai voleri del cuore! Quest’estate però sentirete pure voi la mancanza di qualcuno con cui condividere la magia di un tramonto o di una notte stellata. Con Venere in Cancro, ad Agosto, qualcuno potrebbe tentare di portare un po’ di dolcezza nella vostra vita. Se si tratterà di occasioni passeggere o di amori destinati a crescere, dipende solo e soltanto da voi. A settembre dovrete poi fare i conti con i vostri ex! Intesa OK: PESCI – Intesa KO: SAGITTARIO



ACQUARIO - Le prossime settimane potrebbero essere le più romantiche di tutta l’estate. Venere in Gemelli riesce sempre a sorprendervi con nuove conoscenze interessanti. Dovete smetterla di stare troppo a ragionare. La vostra leggerezza vi fa sicuramente apprezzare i flirt e le avventure. Con lo zampino di Giove però potreste essere travolti dall’amore pure voi. Se avete intenzioni serie, fate attenzione al transito di Venere in opposizione tra la fine di Agosto e Settembre. Intesa OK: BILANCIA – Intesa KO: LEONE



PESCI - L’estate non è iniziata proprio come speravate e, se convivete con qualcuno, potreste sentirvi veramente stanchi e frustrati dalla vostra relazione. Ma la situazione è destinata a migliorare! Venere in Cancro infatti porterà l’amore nella vostra vita. Se volete semplici avventure, troverete pane per i vostri denti. Se invece volete l’amore vero, dovrete impegnarvi un po’ di più. I baci e le moine non bastano per garantire la lunga durata dei vostri rapporti. Intesa OK: SAGITTARIO – Intesa KO: GEMELLI