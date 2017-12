Oroscopo: a ogni segno zodiacale il suo cristallo

ARIETE - Il tuo cristallo non può che essere rosso. Consumi ogni giorno tantissima energia e hai bisogno di farne rifornimento. Il rubino fa sicuramente al tuo caso. Un tempo questa pietra preziosa veniva chiamata “pietra del Sole”. Simboleggia l’azione, la passione, la forza vitale, il coraggio. È considerato un prezioso portafortuna sia negli affari di cuore che in quelli di natura economica. Pare che, in caso di pericolo, cambi tonalità di rosso. Fallo incastonare in un anello da portare sempre con te.



TORO - Tra le pietre associate al tuo segno troviamo lo zaffiro, simbolo di fedeltà in amore. Questo cristallo può essere molto utile per placare la tua gelosia e la tua ansia. Le varie tonalità di blu ti ricordano il colore del cielo e ti spingono a prenderti cura della tua spiritualità. In India si dice che lo zaffiro serva a stimolare l’intuito, attivando la mente e mettendo da parte gli istinti che fanno spesso prendere decisioni sbagliate. Tra le sue proprietà rientra anche la protezione della vista.



GEMELLI - Il cristallo più indicato per te è l’agata, che può essere molto utile per aiutarti a trovare dentro di te le risposte alle tante domande che ti fai ogni giorno. Sin dall’antichità l’agata era considerata una pietra sacra e capace di infondere coraggio e forza. I suoi colori variegati ricordano le tante sfaccettature della tua personalità. Viene anche consigliata per ritrovare l’ottimismo e la speranza nei casi di depressione e malinconia, che tu solitamente alterni ai tuoi stati di totale euforia.



CANCRO - Il tuo pianeta governatore sceglie come cristallo la Pietra di Luna o adularia. Questa pietra può essere trasparente, bianca o con riflessi simili alla madreperla. In Oriente veniva utilizzata come talismano per predire il futuro. Tra le sue proprietà va ricordata quella di riuscire a far trovare un buon equilibrio tra emozioni e ragione. Indossala nei momenti in cui senti di essere in difficoltà o quando senti un velo di malinconia che ti avvolge. Questo cristallo placa le tensioni e le paure.



LEONE - Per il tuo segno è necessaria una gemma dai colori caldi e luminosi: l’ambra. Il suo colore giallo miele riesce sicuramente a stimolare una grande energia in te. Pare che l’ambra sia in grado di trasformare le energie negative in energie positive ed è per questo che sin dal passato è stata utilizzata per realizzare dei potenti amuleti. È un simbolo di amore e di virtù. Indossala come ciondolo appeso al collo e lascia che ti protegga! È una pietra molto efficace anche per sviluppare la creatività.



VERGINE - Il cristallo che può essere più utile per stimolare la tua fantasia è la giada. Le sue virtù magiche erano molto apprezzate soprattutto in Cina. È un cristallo prezioso e indossarlo può aiutarti a ritrovare la gioia interiore e a sviluppare maggiore fiducia nelle tue capacità. Potresti sperimentare anche il liquore di giada, un liquore a base di giada polverizzata, riso e rugiada: in passato veniva usato per rafforzare le ossa e i muscoli, per purificare il sangue e calmare il flusso dei pensieri.



BILANCIA - Per te che aspiri alla bellezza e alla perfezione, la pietra più indicata è il diamante, la gemma più dura che esista al mondo. Quando è puro, è trasparente, ma si può trovare anche colorato. Il diamante è considerato un simbolo di amore ed è infatti associato a Venere, tuo pianeta governatore. Un altro suo effetto è quello di aiutare a mantenere l’autocontrollo. Non è facile trovare diamanti di grandi dimensioni, ma puoi tenerlo in un sacchetto oppure farlo montare in un accessorio/gioiello.



SCORPIONE - Una delle pietre più benefiche per il tuo segno è la corniola, generalmente di colore rosso sangue ma non uniforme. In Transilvania si racconta che nessun vampiro osi avvicinarsi a chi indossa una collana di corniola. È una pietra che aiuta a sconfiggere i propri nemici e protegge dagli incubi notturni. La corniola favorisce sia il fisico che la mente e la sua energia riesce a renderti più sexy e sensuale. Per sfruttare i suoi benefici, dovresti cercare di portarla a stretto contatto con la pelle.



SAGITTARIO - Giove suggerisce per il tuo segno una pietra sui toni dell’azzurro: il lapislazzulo. Questo cristallo in passato veniva usato dai pittori per ottenere il colore blu oltremare. Le sue proprietà magiche in passato lo resero caro anche ai nobili e i re, che lo indossavano spesso. Il lapislazzulo serve per allontanare l’insonnia e può quindi essere utilizzato sotto il cuscino. Aiuta inoltre nella ricerca spirituale e pare che gli americani lo tengano in cucina perché ha il potere di depurare il cibo.



CAPRICORNO - L’onice, più di qualsiasi altro cristallo, ti aiuta concretamente nella tua realizzazione personale. Solitamente questa pietra è nera oppure nera e bianca o beige. Sin dal medioevo veniva utilizzata per realizzare amuleti che tenessero lontani gli spiriti maligni ed è per questo che viene anche considerata la pietra delle streghe. Tra le sue virtù, aiuta a prendere delle decisioni importanti e crea equilibrio tra razionalità e intuizioni. È molto benefico anche per il rafforzamento del sistema immunitario.



ACQUARIO - Il cristallo più adatto al tuo segno è il turchese, che veniva usato come amuleto persino dagli antichi Egizi. Il turchese riesce a stimolare la mente, ma allo stesso tempo a infondere un senso di stabilità e pace. In cristalloterapia viene utilizzato per aumentare la propria forza spirituale. Viene usato anche per allineare i chakra. Ricevere questa pietra come dono è simbolo di ricchezza e felicità. Puoi indossarlo nei bracciali oppure come decorazione per gli oggetti che porti sempre con te.



PESCI - La tua pietra è quella dell’amore universale: l’ametista. Il suo colore varia dal lilla al viola ed è collegato alla tua visione mistica della vita. La leggenda narra che la ninfa Ametista, per sfuggire all’amore di Bacco, si trasformò in un cristallo puro e incolore. Bacco allora diede al cristallo il colore del vino ed è per questo che viene considerato un cristallo sobrio, efficace per contrastare i problemi dell’alcol. L’ametista favorisce la concentrazione e l’intuizione e concilia il sonno.