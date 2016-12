27 gennaio 2015 Nel 2015 vestiti di marsala, il colore Pantone dell'anno A metà tra il rosso e il marrone, è la nuance giusta per abiti, accessori e scarpe. Qualche dritta per indossarlo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - L'azienda Pantone, che si è affermata come uno dei punti di riferimento nella classificazione del colore, ha stabilito che il colore del 2015 sarà il Marsala (codice 18-1438), una sfumatura a metà fra il rosso e il marrone che nei prossimi 365 giorni ritroveremo molto probabilmente nei prodotti di moda e design. Le passerelle, naturalmente, avevano previsto tutto: già a settembre di color marsala se n'era visto tanto. Ecco qualche dritta per indossarlo.

Scelto fra gli altri perché facilmente portabile tanto dagli uomini quanto dalle donne, identificato come un colore raffinato, il marsala compare nella primavera estate 2015 di Bally e Agnona che lo declinano in maniera elegante. Ma uno dei punti di forza di questa nuance è la versatilità, che si adatta ad ogni tipo di look, come dimostrano le proposte di Victoria Beckham, Christopher Kane e J.W. Anderson. Ha un sapore hippie la tuta di Matthew Williamson mentre Derek Lam sceglie il pantalone.



La tonalità marsala è perfetta per l'abito di Victoria Beckham, che è adatto al giorno e alla sera a seconda degli accessori con cui lo si abbina. Rimandi anni '70 per il trench in suede con maxi frange firmato Valentino e il gilet in shearling di Karl Donoghue.



Super chic la longuette in pelle di Alexander McQueen e le francesine scollate di Sergio Rossi, mentre hanno un appeal giovane la borsetta a tracolla di Marc Jacobs e la sciarpa di Saint Laurent. Intramontabili, infine, le sneakers Air Pegasus 83 di Nike, che in marsala sono un'istituzione.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it