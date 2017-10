Moda in ufficio: ecco il dress code d autunno

Moda in ufficio: ecco il dress code dʼautunno Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Se l'armadio e il budget non consentono ampi margini di manovra, ma vogliamo comunque sentirci a posto quando usciamo di casa per recarci al lavoro, possiamo trovare il mix corretto per non sbagliare. Ecco dunque qualche suggerimento per avere il giusto outfit da ufficio... e non solo!



Un classico: ammettiamolo, il completo maschile con pantaloni e giacca è un abbinamento che non delude mai. D'altra parte, chio ha detto che il tailleur debba per forza essere di stile funereo? Per chi come me ama il bianco, nulla di più elegante che completo total white da esibire magari con un soprabito pastello.



Salva budget: se abbiamo una giacca o un pantalone spaiati, nessun problema: andranno benissimo anche da soli. Sfruttiamo la giacca abbinata a un tubino corto anche molto elegante, che magari abbiamo in casa dopo averlo acquistato per un'occasione speciale, mentre il pantalone potrà essere accostato a una maglia di pizzo o con paillettes. Per completare l'outfit, sneakers in pelle o decolletes con tacco saranno perfette.



Informale: una scelta decisamente più casual sono i jeans. Abbinati alla camicia bianca sono un classico, ma perché non provare a indossarli con una maglia nera? Ormai protagonisti nel nostro armadio, possiamo abbinarli anche a un capo super colorato da sfoggiare sotto un cappotto color cammello. Figurone assicurato!



Per non sbagliare: coordinare i pantaloni e la camicia, oppure la gonna e la maglia per un outfit semplice ed elegante sarà sempre una scelta vincente. Se piacciono le stampe potremo scegliere capi con disegno geometrico, se invece non vogliamo sbagliare potremo andare sul sicuro puntando sui grigi e sul nero.



Sempre à la page: la camicia bianca proprio non può né deve mancare nel nostro guardaroba. Di seta, cotone, con colletto importante o anche scollata: abbinata a pantaloni scuri o color caffelatte, sarà super chic in ogni occasione. Mai rimanere senza!



Per fare in fretta: l'abito è un altro cult per il dress code da ufficio. Suggerisco di scegliere abiti tinta unita o con stampe animalier, molto in voga quest'autunno, per poter poi utilizzare i vestiti anche nel tempo libero magari per un aperitivo con gli amici o per un'occasione speciale. Basterà far conto su scarpe diverse e sempre trendy: slip on metallizzate per essere comode e glam in ufficio, tacchi alti per il decolletes da sfoggiare la sera.