27 febbraio 2015 Elegante ma spettinata, la ragazza ribelle di Emporio Armani Per l'autunno inverno 2015 Giorgio Armani esplora una nuova sensualità di forme e colori con una collezione per "donne toste"

16:27 - "Le donne di oggi sono toste, una ragazza romantica e sdolcinata si perde in questo mondo, è una figurina isolata, anacronistica". Così Giorgio Armani, nel backstage del suo Armani/Teatro di via Bergognone racconta l'ispirazione dell'autunno inverno 2015 di Emporio Armani, che ha inaugurato il terzo giorno di sfilate milanesi.

In passerella l'uniforme urbana che ha reso lo stilista italiano tra i più apprezzati al mondo quando si parla di eleganza asciutta e morbida, declinata però in una nuova, inedita silhouette, che non dissimula ma al contrario evidenzia le forme del corpo femminile. Il tutto, naturalmente, senza mai risultare forzato.



Inedita anche la palette di colori, che si allontana dai consueti blu e grigi fino a sfumare nelle tonalità più calda del rosso ed esplodere nel viola. I pantaloni si fermano alla caviglia e sono ampi mentre il punto vita è sottolineato da strette giacche di pelle drappeggiate, in un gioco di volumi che esalta la voluttosità.



Cappotti e capispalla sono importanti e si portano con una spilla a farfalla, preferibilmente rossa, appuntata con nonchalance sulla spalla. Non mancano i materiali preziosi, dal mohair al velluto, così come sono immancabili gli ensemble da sera in total black. Le modelle portano caschetti bruni spettinati ad arte mentre sul viso campeggiano rossetti scuri, trend confermato anche in questa stagione.



