Bikini con top a triangolo in tinta verde acqua, She Made Me

Bikini multicolor - Vivaci, retrò-chic e freschi. Come il due pezzi a triangolo firmato Kiini: i profili crochet in tinte colorate a contrasto con la base nella nuance rosa chiaro danno al modello una nota bohémien. Spunta, invece, l'arcobaleno sul due pezzi a righe firmato Missoni Mare con laccetti al collo e sui lati dello slip.



Bikini tinta unita - Leziosi, eleganti e dal sapore bon ton, oscurano la malizia di qualsiasi effetto see-through, specialmente qualora si tingano di colori pastello. Un esempio? Il due pezzi di She Made Me, lavorato interamente all'uncinetto, in una tinta tenue di verde acqua a contrasto con gli interni a righe bianche e giallo senape. Sofisticato è anche il modello rosa pesca di Luli Fama con dettagli dorati sui laccetti del top a triangolo e lavorazione crochet sui profili.



Costumi interi - Semplici o colorati, leziosi e bon ton ma anche sensuali. E' molto audace, ad esempio, il monokini di Anna Kosturova in vivaci tinte multicolor con nappine e cut out sulla pancia. Mentre è più bon ton il modello a fascia di Kristina Ti con bretelle a incrocio sulla schiena e giochi geometrici in tinta verde muschio e rosa pesca a contrasto.



