Abiti da sposa: i modelli più cool del 2017

Linee a sirena che avvolgono le forme fino ai piedi, maxi gonne in tulle da principessa, strascichi lunghissimi. E un tripudio di pizzi bon ton e di più seducenti trasparenze. Non mancano silhouette pulite, tessuti lisci e tagli essenziali: anch’esse però non rinunciano a qualche fronzolo d’ispirazione romantica. Gli abiti da sposa per il 2017 sono preziosi, eccentrici e trasmettono tutta la voglia di apparire e di essere al centro dell’attenzione in un giorno davvero speciale.

La linea minimal di Rosa Clarà dritta si impreziosisce di ricami in pizzo sulle spalline e di strass frost sulla schiena che brilla come un gioiello. La cintura in vita riprende i ricami delle maniche.



Pietre lucenti coronano anche la silhouette in voile di Jesus Peirò con punto vita a fantasia e profonda scollatura drappeggiata sulla schiena. Dà vita a scenari da sogno il modello principesco di Pronovias a vita bassa con gonna ampia. La scollatura a cuore accentua il romanticismo del modello radioso in tulle finemente lavorato e impreziosito da motivi floreali.



Lo stile hippie chic impera, invece, sulla versione di Blumarine a sottoveste con scollo a canotta e gonna in morbido tulle leggermente arricciato su base di georgette e raso. A completare, un collo omerale removibile che esplode di pizzi e ricami.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it