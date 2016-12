26 febbraio 2015 A Milano sfila Fendi, tra opulenza e geometrie colorate Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi mandano in passerella una collezione modernista con un cast di supermodelle Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:31 - La bionda Doutzen Kroes in total-white apre la sfilata di Fendi per l'autunno inverno 2015 disegnato da Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi. Dopo di lei, si succedono in passerella tutte le supermodelle del momento, da Joan Smalls e Kendall Jenner a Jamie Bochert: il cast è stellare. E la collezione non delude, procedendo dal bianco liquido all'arancio bruciato e al rosso tra geometrie di tessuti, piumini dai volumi over e stivaletti di pelliccia.

Com'è tradizione del marchio romano, Fendi significa opulenza. Opulenza materica, innanzitutto, che per la prossima stagione fredda incontra un'attitudine modernista. I cappotti dal taglio preciso, le giacche di piuma insospettabilmente eleganti, gli abiti dalle geometrie taglienti: tutto è calibrato e la preziosità dei tessuti è stemperata dalla nettezza del segno grafico.



La palette di colori è altrettanto rigorosa e si muove decisa dalle tonalità lattiginose del bianco a quelle calde dell'arancio e del rosso fino al nero. Immancabile la pelliccia, declinata su clutch, cinture e stivaletti eccentrici. Le camicie - rigorosamente inamidate - si portano sotto gilet che sembrano grembiuli o salopette che non hanno nulla di fanciullesco.



Vero protagonista della collezione è però il duvet, che sconfina dalla sua comfort-zone legata al vestire sportivo e diventa il materiale prediletto per abiti senza spalline (difficilissimi da portare, ahimè) e grandi giacche da signora con tanto di collo in pelliccia. Dai portachiavi pelosi ai guanti alle borse simbolo del marchio, l'accessorio più cool rimangono le splendide sterlizie fresche da infilare in borsa la mattina. Ah, se non ci fosse la moda!



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it