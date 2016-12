Moda: gli intramontabili accessori

Tornano di moda le spille in madre perla e ambra, il cammeo , i bottoni foderati dalle stravaganti forme, gli anelli gigant i, gli orologi sottilissimi per chi vive senza tempo, le collane di corniola e di conchiglie per sentire già la brezza marina sul collo, i gemelli per rendere unici i polsi, le bretelle che non tengono i pantaloni perché sono più stretti che lunghi e i papillon perché la cravatta fa perdere tempo.

La corsa degli accessori verso il successo è inarrestabile. Per sbaragliare la concorrenza si nascondono tra i cimeli di famiglia, tra gli ingombranti bauli relegati in cantina, nel garage o a casa di qualcuno. Sono pezzi conosciuti, ma da anni snobbati. Un tempo definivano addirittura lo status sociale di una persona. Oggi non chiedono così tanto ma reclamano la vostra attenzione. Lasciatevi conquistare da pezzi come le spille, accessori affascinanti come la luce che emanano. Ne trovate di tutte le grandezze e forme, adornate da pietre scintillanti o dure come il lapislazzuli. Ma se volete essere veramente cool indossate quelle in madre perla, in ambra, in ottone lavorato a trame o il cammeo. Non potete non avere girocolli e collane di corniola, conchiglie (che se naturali sono tutte diverse ma perfettamente in sintonia le une con le altre), ematite e perle di fiume colorate. I costi non sono esagerati quindi evitate le imitazioni (nelle bancarelle improvvisate si trovano più falsi che pietre). Se volete risparmiare meglio la bigiotteria classica. Non dura nel tempo ma garantisce un outfit al passo col portafogli.

“È l'accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza” - Coco Chanel