Future mamme: le attività per rilassarsi in attesa del bebè

Knitting, che passione - Non si tratta più di "fare la calzetta": per la futura mamma, lavorare a maglia può diventare davvero una forma di meditazione e di distensione straordinaria. Tanto che sono sempre più numerosi anche le donne e gli uomini in carriera che si dedicano a tale attività. Il lavoro a maglia richiede concentrazione e focalizzarsi su un obiettivo concreto, la realizzazione del pattern, è funzionale ad allontanare i mille pensieri negativi che possono attanagliare la mamma prima del parto. Inoltre, praticando knitting, si realizzano morbidi e deliziosi corredini per il bebè, nonché accessori-coccola anche per la futura mamma, per esempio sciarpe o cappellini di lana colorati, tornati prepotentemente di moda per la stagione invernale.



Cinema-terapia - Anche gli esperti sono concordi: un buon film può aiutare a rilassarsi, tenendo lontani ansia e pensieri angoscianti. Quindi, perché non regalarsi piacevoli terapie più spesso in dolce attesa? In questo caso, la scelta del film è cruciale: in gravidanza sarebbe bene evitare le pellicole che possano turbare l'emotività e, in tal senso, la reazione è assolutamente soggettiva. Ci sono, infatti, donne che si rilassano con i thriller e altre che, invece, restano turbate dai film d'amore o riguardanti la famiglia. In generale, sono sempre positivi i film che provocano risate a crepapelle: ridere fa bene alla salute fisica e mentale, a maggior ragione in gravidanza.



Beauty farm casalinga - Quando da ragazzine si organizzavano i pigiama party con le amiche, era tutto un truccarsi, coccolarsi e rilassarsi insieme. Questo tipo di atmosfera leggera e benefica, si può riprodurre anche in dolce attesa. Sarà sufficiente invitare le amiche migliori per un tè dedicato alla bellezza e ai trattamenti distensivi naturali che si possono effettuare anche tra le mura domestiche. Davanti a una buona tisana e a un cabaret di pasticcini, ci si possono concedere impeccabili pedicure e manicure, maschere di bellezza e divertenti sessioni di make-up improvvisate.



Nuovi gusti letterari - Leggere è più di un'attività, di tratta infatti di una vera e propria immersione in mondi paralleli in grado di alimentare la fantasia, rilassare i nervi e far dimenticare eventuali preoccupazioni. In gravidanza è importante dedicarsi a letture benefiche e non solo ai classici manuali per le future mamme. Infatti, questo particolare momento della vita femminile potrebbe diventare un'ottima opportunità per addentrarsi in nuovi interessi culturali e letterari, approcciandosi a generi nuovi e scoprendo inedite dimensioni di sé. Insomma non solo pappe e pannolini, neppure in prossimità del parto.