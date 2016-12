Come colorare le uova di Pasqua con i bambini

07:00 - Rosa, azzurre, gialle, verdi... le uova colorate sono un classico della Pasqua. Se volete sperimentare il fai da te potete approfittarne per passare del tempo di qualità insieme ai bambini: i lavoretti creativi sono sempre una gioia per i più piccoli e per i genitori. I metodi sono svariati ma per colorare le uova con i bambini vi proponiamo le ricette più semplici e divertenti.

Esistono due tipi di colorazione: con ingredienti naturali e con coloranti alimentari. Scegliete in entrambi i casi delle uova dal guscio bianco: prenderanno il colore più facilmente. Per la colorazione naturale divertitevi a scegliere e preparare gli ingredienti con i bambini: se volete delle uova marroni dovrete aggiungere all'acqua di cottura del caffè o del tè, oltre a qualche cucchiaio di aceto bianco. Fate poi bollire per 10/15 minuti.



Se invece volete colorare le uova di Pasqua di giallo, all'acqua dovete aggiungere una buccia d'arancia o limone, oppure un pizzico di zafferano o curcuma. Per le uova rosse o rosa bisogna utilizzare la barbabietola; per quelle verdi qualche ciuffo di spinaci; mentre per quelle viola aggiungete i mirtilli o il cavolo viola. Per le uova arancioni andrà bene la pelle delle cipolle gialle, mentre se volete ottenere le uova azzurre dovete inserire nell'acqua alcune foglie di cavolo rosso.

Esiste anche un metodo di colorazione "a freddo": bollite le uova e fatele raffreddare. Poi preparate insieme ai bambini tante ciotole di acqua e aceto e aggiungete il colorante alimentare. Mettete le uova in immersione e lasciatele per almeno mezz'ora. Questo tipo di colorazione risulterà più tenue di quella "a caldo". Se i bambini sono abbastanza grandi potete anche farli dipingere con le tempere sui gusci colorati delle uova. Le uova colorate saranno una splendida decorazione di Pasqua per la casa o la tavola delle feste.