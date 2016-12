Buon compleanno denim!

Nel lontano 1873, infatti, Levi Strauss ottenne il brevetto per la produzione di blue jeans con rivetti in rame e da quel giorno ha saputo rinnovarsi, diventando un’icona di riconoscimento per intere generazioni. Siamo passati dal pantalone alla minigonna per poi risalire il nostro corpo creando giubbotti, acclamati come i blu jeans, e giacche che al contrario non hanno mai cavalcato troppo le passerelle.



Ma quanto ci piacciono veramente i blu jeans? Beh di recente qualcuno, precisamente il Global Lifestyle Monitor – l’osservatorio che su base biennale rileva gusti, preferenze e comportamenti d’acquisto dei consumatori italiani e stranieri –, ha deciso di dare i numeri sulle nostre abitudini di stile. I risultati sono davvero interessanti. Udite, udite, il 51% degli italiani li indossa abitualmente per fare shopping, effettivamente se non comprimono troppo i nostri pasticciotti addominali sono comodi per prosciugare la carta di credito: li levi e li rindossi a suon di scontrino. Ma i jeans per il 45% degli italiani sono una mano santa per il lavoro. Non sai mai cosa ti aspetta in ufficio, può succedere di tutto e allora come difendersi dagli attacchi lavorativi improvvisi? Semplicemente indossando un paio di jeans.



Se non hanno troppi strappi stai tranquilla/o che ti salveranno pure dal capo più bacchettone. Confessiamolo, amiamo i jeans perché sono pratici e versatili. Possiamo indossarli in qualsiasi momento, ci risparmiano un sacco di tempo davanti al guardaroba che se potesse scapperebbe di corsa di fronte alla nostra figura avvolta da una nuvola di punti interrogativi quando non sappiamo come vestirci.