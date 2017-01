Parenti serpenti: come gestire il Natale in famiglia

1 BUON UMORE – Sembra superfluo, eppure presentarsi a un pranzo in famiglia accompagnati dal buon umore è in grado di fare la differenza. Se ami le terme regalati una sauna oppure una lunga doccia rilassante e uno scrub. Scegli i vestiti che ti fanno sentire sexy e grintosa: è quasi ora, puoi farcela!



2 INIZIA A SCEGLIERE – Il posto in cui sedersi è fondamentale. Evita i parenti che non sopporti o con cui è più facile che si scateni una discussione. Litigare occupa una incredibile quantità di energie, sicura di volerlo fare?



3 REGALI, AIUTO! – È vero, ti conoscono da anni eppure non hanno ancora capito che cosa ami. Pazienza! Scarta l'ennesimo regalo sbagliato e fatti una risata.



4 STOP ALLE LAMENTELE – “Il mio buon proposito per il prossimo anno è smettere di lamentarmi, ho già iniziato”: che faccia pensi farebbe la solita persona che ogni volta parla per ore lamentandosi di tutto? Una bella occasione per metterla a tacere.



5 CONFRONTI – Dalla cugina laureata con 110 e lode allo zio che parla solo di politica, in famiglia l'abitudine a fare confronti è all'ordine del giorno. Esci da questo schema. Per interrompere la routine bisogna osare: non cadere nella trappola di inserirti nella conversazione. Concentrati su chiacchiere leggere come le ricette di famiglia o la provenienza del vino.



6 GIOCHIAMO? – A fine pasto proponi una partita al gioco di società che piace a tutti, sarà un modo per ritrovare il piacere di fare qualcosa insieme e… metterà a tacere i più polemici (forse!). Riscopri il piacere della tombola. Scegliere i giochi più semplici, amati anche da bambini, aiuta a dimenticare ostilità e rivalità.



7 SORRIDI – Fra aggiornamenti sui fidanzati e curiosità in senso lavorativo, le chiacchiere possono diventare un vero e proprio interrogatorio. La tua arma segreta sarà il sorriso. Fingi di distrarti o essere impegnata nella ricerca di un tartina: ignorare gli altri può essere terribilmente divertente.



8 LE TUE SCELTE – Sei single, impara a dirlo con orgoglio invece di utilizzare il solito sorriso di scuse. Siamo noi per primi a dover credere e portare avanti le nostre scelte: vedere l'incertezza sul tuo volto stimola le critiche. Sii fiera di te, smetti di chiedere l'approvazione e lentamente anche gli altri cambieranno atteggiamento.



9 CRITICHE – La verità è che bisogna saper accettare anche le critiche. Invece di trovare la risposta cosa ne dici di ascoltare e basta? Sorridi. Non serve trovare una frase intelligente quando qualcuno ti chiede come mai non hai ancora figli o se sei ingrassata. Il silenzio spesso è la miglior risposta.



10 BAMBINI – Ci sono piccoli adorabili e altri… insopportabili! Ma non sei tu a dover dispensare metodi e consigli educativi. Ignorali. Dare attenzione a un capriccio rischia di rendere ancora più intense le urla. Nei momenti di crisi ripeti a te stessa che... tu sei tu. Amare la propria famiglia non significa dover essere come i suoi membri. Accettare che ognuno vive l'esistenza come desidera è un incredibile sollievo.